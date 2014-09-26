台湾汇市：台币续创五个月收盘新低，下周观察外资是否续有汇出

* 台币兑美元周线跌0.17%，因国际美元强势

* 台股收盘留下影线，外资午后停止汇出

* 下周观察摩台指结算后，外资是否持续卖股汇出

* 实质交易暂估在30.200-30.400

路透台北9月26日 - 台币兑美元 周五微幅收贬，续创五个月收盘新低，周线则跌0.17%。交易员表示，国际美元续强，只不过外资汇出需求较上日减少，再加上出口商抛汇，令台币贬值幅度收敛。

他们指出，今日台股走势颇戏剧化，早盘一度受美股重挫拖累大跌，但终场却收了根下影线，外资卖超也降至不到30亿台币。在下周一摩台指结算后，应观察外资是否仍有在台股获利了结并汇出的需求。

“下午外资不买(美元)了，出口商发现30.30上不去就丢。〞一位本地银行交易人士说。

一外商银行交易员也表示，今日外资两边都有操作，相较于昨日美元一路攻坚，今日却站不稳30.30关卡。

他们认为，下周关注的重点仍在于外资卖超台股并汇出的趋势何时告终。且季底前出口商有抛汇的需求，台币兑美元料偏弱势整理，实质交易区间看30.20-30.40。

一本地银行交易员提及，出口商在30.30抛汇意愿明显增加，且下周逢季底，台币再贬的空间有限。

不过他也强调，就中长期而言，美元因有升息题材，将会一底比一底高，台币要重新升回30.0价位的希望渺茫。

台湾股市周五小幅收低仍续创四个月低位，与区域股市多数趋跌一致。分析师指出，美股上日大跌带动亚股全面走弱，不过台股上日大跌后今日跌幅已经收敛，下周或有机会测试能否有跌深反弹动能。外资及陆资在台股卖超29.92亿台币，连续13个交易日卖超共计685.72亿台币。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点自溢价转为小幅折价，一个月远汇报价 尾盘在30.280/30.300左右，上日纽约盘收在30.315。

今日台币兑美元收盘续创五个月低位，此前收盘低位为4月25日的30.320。台币今日主要交易区间在30.277-30.308，上日交易区间在30.241-30.300。

本周/下周全球重要经济事件与数据包括：

9/26(五)：德国10月GfK消费者信心、美国第二季GDP终值。

9/29(一)：英国8月消费者信贷和抵押贷款发放数据；欧元区9月企业景气指数；美国8月实质个人支出和个人所得；美国8月成屋待完成销售指数；韩国8月工业生産和服务业産出；日本8月工业生产和零售销售；美国芝加哥联储总裁埃文斯和美国财政部副部长拉斯金在全美商业经济协会年会上讲话。

9/30(二)：汇丰9月中国制造业PMI终值；英国央行货币政策委员会委员迈尔斯在伦敦政治经济学院讲话；欧洲央行执委会委员劳滕施莱格在年度监管大会上讲话，主题爲“欧洲体系内的国家监管—实现正确的平衡”；挪威央行总裁奥尔森在北欧联合银行货币经济中心座谈会上讲话；德国9月就业数据；英国第二季GDP、企业投资和经常帐终值；欧元区8月失业率；美国9月芝加哥PMI；美国9月消费者信心指数；日本央行第三季短观大型制造业景气指数；

10/1(三)：中国9月官方制造业PMI；冰岛央行宣布利率决定；日本9月制造业PMI；英法德意四国和欧元区9月制造业PMI；美国9月ADP民间就业岗位；美国9月Markit制造业PMI终值；美国9月ISM制造业指数；

10/2(四)：澳洲8月商品和服务进出口及贸易收支；英国央行发布季度政策声明；欧洲央行管委会会议，宣布利率决定；欧元区8月PPI；美国9月Challenger企业计划裁员人数；美国8月工厂订单和耐久财订单修正值；

10/3(五)：中国9月官方非制造业PMI；挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与央行投资管理部门的首席风险官Jan Thomsen对央行在当地的分支网络发表讲话；德英法意四国及欧元区9月服务业PMI；欧元区8月零售销售；美国9月非农就业岗位；美国8月国际贸易收支。

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