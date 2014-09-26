中国外汇：2014年6月末中国外债余额为9,072.35亿美元--外管局

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透北京9月26日 - 中国国家外汇管理局周五公布，截至2014年6月末，中国外债余额为9,072.35亿美元。
外管局新闻稿称，从债务期限结构看，中长期外债（剩余期限）余额为1,913.72亿美元；短期外债（剩余期限）余额为7,158.63亿美元.
2014年上半年，中国新借入中长期外债（签约期限）254.00亿美元，偿还中长期外债133.13亿美元，支付利息16.69亿美元。中长期外债（签约期限）项下净流入资金104.18亿美元。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。