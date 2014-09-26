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货币新闻 | 2014年 9月 26日 星期五 17:17 BJT

中国外汇：2014年6月末中国外债余额为9,072.35亿美元--外管局

路透北京9月26日 - 中国国家外汇管理局周五公布，截至2014年6月末，中国外债余额为9,072.35亿美元。

外管局新闻稿称，从债务期限结构看，中长期外债（剩余期限）余额为1,913.72亿美元；短期外债（剩余期限）余额为7,158.63亿美元.

2014年上半年，中国新借入中长期外债（签约期限）254.00亿美元，偿还中长期外债133.13亿美元，支付利息16.69亿美元。中长期外债（签约期限）项下净流入资金104.18亿美元。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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