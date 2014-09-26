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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 17:23 BJT

标题新闻：越南今年第三季GDP料同比增长6.19%，前九个月经济增长率预计在5.62%--政府

注：GDP为国内生产总值(GDP)缩写

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