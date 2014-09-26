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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 18:01 BJT

路透调查：日本8月工业生产增幅料放缓，家庭支出料下降

“家庭支出将可能横向波动。展望未来，随着就业和薪资状况改善，家庭支出料将逐渐复苏。”第一生命经济研究所一位分析师表示。

根据这项调查，另一项衡量消费者支出的指标--零售销售8月料连两个月上升，但增长可能减速；调查显示8月零售销售料较上年同期增长0.3%，7月修正为增长0.6%。

调查还显示8月失业率料持平于3.8%，8月求才求职比仍料为1.10，和7月及6月相同，这已是22年来最高水准。

政府将于9月29日2330 GMT公布就业和家庭支出数据，零售销售数据则于同日2350GMT出炉。

受消费税上调的影响，日本4-6月经济为萎缩7.1%，创2009年全球金融危机以来最大跌幅。首相安倍晋三预计今年底前将就明年是否如期进行第二阶段上调消费税的计划，做出最后决定。(完) (编译 王颖/杜明霞/张若琪 审校 田建华/张荻)
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