路透调查：日本8月工业生产增幅料放缓，家庭支出料下降

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
“家庭支出将可能横向波动。展望未来，随着就业和薪资状况改善，家庭支出料将逐渐复苏。”第一生命经济研究所一位分析师表示。
根据这项调查，另一项衡量消费者支出的指标--零售销售8月料连两个月上升，但增长可能减速；调查显示8月零售销售料较上年同期增长0.3%，7月修正为增长0.6%。
调查还显示8月失业率料持平于3.8%，8月求才求职比仍料为1.10，和7月及6月相同，这已是22年来最高水准。
政府将于9月29日2330 GMT公布就业和家庭支出数据，零售销售数据则于同日2350GMT出炉。
受消费税上调的影响，日本4-6月经济为萎缩7.1%，创2009年全球金融危机以来最大跌幅。首相安倍晋三预计今年底前将就明年是否如期进行第二阶段上调消费税的计划，做出最后决定。(完) (编译 王颖/杜明霞/张若琪 审校 田建华/张荻)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。