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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 17:34 BJT

更新版 1-中国外汇：6月末外债余额9,072.35亿美元，较3月末增2.7%

(新增更多细节)

路透北京9月26日 - 中国国家外汇管理局周五公布，截至2014年6月末，中国外债余额为9,072.35亿美元。这一数字较3月末公布的外债余额8,838.67亿美元微增2.7%。其中，登记外债余额为5,790.35亿美元，企业间贸易信贷余额为3,282亿美元。

外管局新闻稿称，从债务期限结构看，中长期外债（剩余期限）余额为1,913.72亿美元；短期外债（剩余期限）余额为7,158.63亿美元.

其中，与贸易有关的信贷占短期外债（剩余期限）余额的68.36%。这部分外债具有真实的进出口贸易背景，与一般外债有较大不同，且与中国对外贸易和外汇储备相比规模较小，短期外债风险基本可控。

从债务人类型看，登记外债余额中，中资金融机构债务（含其负责转贷的外国政府贷款）2,906.4亿美元，占50.19%；外商投资企业债务余额为1,745.25亿美元，占30.14%；外资金融机构债务余额为718.56亿美元，占12.41%；国务院部委债务（不含外国政府贷款）余额为343.70亿美元，占5.94%；中资企业债务余额为76.44亿美元，占1.32%。

从币种结构看，登记外债余额中，美元债务占81.35%，日元债务占4.46%，欧元债务占4.46%，特别提款权和港币等其他外币债务合计占比9.73%。

2014年上半年，中国新借入中长期外债（签约期限）254.00亿美元，偿还中长期外债133.13亿美元，支付利息16.69亿美元。中长期外债（签约期限）项下净流入资金104.18亿美元。（完）

欲浏览详情请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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