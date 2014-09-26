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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 17:25 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减85.1亿台币，中止连两周增加

路透台北9月26日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减85.1亿台币，中止连两周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,575.4亿台币。上周存单发行余额净增117.5亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

9/22 464.50 463.90 -0.60

9/23 4,511.10 4,443.60 -67.50

9/24 2,737.50 2,735.50 -2.00

9/25 3,982.00 3,972.50 -9.50

9/26 1,108.50 1,103.00 -5.50

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总计 12,803.60 12,718.50 -85.10

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

9/22 64.00 22.00

9/23 17.00 11.00

9/24 29.00 9.00

9/25 28.00 11.00

9/26 28.00 11.00

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总计 166.00 54.00 (完) (记者 董永年; 审校 詹静宜)
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