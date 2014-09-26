《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减85.1亿台币，中止连两周增加

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北9月26日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减85.1亿台币，中止连两周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,575.4亿台币。上周存单发行余额净增117.5亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
9/22 464.50 463.90 -0.60
9/23 4,511.10 4,443.60 -67.50
9/24 2,737.50 2,735.50 -2.00
9/25 3,982.00 3,972.50 -9.50
9/26 1,108.50 1,103.00 -5.50
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总计 12,803.60 12,718.50 -85.10
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
9/22 64.00 22.00
9/23 17.00 11.00
9/24 29.00 9.00
9/25 28.00 11.00
9/26 28.00 11.00
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总计 166.00 54.00 (完) (记者 董永年; 审校 詹静宜)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。