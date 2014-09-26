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货币新闻 | 2014年 9月 26日 星期五 18:10 BJT

英国金融：监管机构与银行就20亿英镑外汇调查和解费进行谈判--报导

Sky报导提及的六家银行是巴克莱 、汇丰(HSBC) 、苏格兰皇家银行 、瑞银(UBS) 、摩根大通 和花旗 。

FCA、巴克莱、瑞银和花旗拒绝置评。未能立即连系上其他银行对此发表评论。

英国财政部和英国央行亦拒绝置评，强调有关这方面都是FCA的事。

本月稍早路透曾报导，消息人士称受英国当局对全球外汇市场操纵案影响的各家银行正努力争取协同和解 ，并可望在年底前达成协议。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 艾茂林)
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