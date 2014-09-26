英国金融：监管机构与银行就20亿英镑外汇调查和解费进行谈判--报导

Sky报导提及的六家银行是巴克莱 、汇丰(HSBC) 、苏格兰皇家银行 、瑞银(UBS) 、摩根大通 和花旗 。

FCA、巴克莱、瑞银和花旗拒绝置评。未能立即连系上其他银行对此发表评论。

英国财政部和英国央行亦拒绝置评，强调有关这方面都是FCA的事。