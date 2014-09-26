英国金融：监管机构与银行就20亿英镑外汇调查和解费进行谈判--报导

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
Sky报导提及的六家银行是巴克莱 、汇丰(HSBC) 、苏格兰皇家银行 、瑞银(UBS) 、摩根大通 和花旗 。
FCA、巴克莱、瑞银和花旗拒绝置评。未能立即连系上其他银行对此发表评论。
英国财政部和英国央行亦拒绝置评，强调有关这方面都是FCA的事。
本月稍早路透曾报导，消息人士称受英国当局对全球外汇市场操纵案影响的各家银行正努力争取协同和解 ，并可望在年底前达成协议。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 艾茂林)
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。