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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 17:55 BJT

中港个股：中国交建控股子公司获三公路项目特许权，投资额311亿元

路透上海9月26日 - 中国交通建设股份有限公司 周五公告称，其控股子公司中交云南高速公路投资公司近日已签约，获得云南三段高速公路的特许权协议，这些公路的总投资额达311亿元人民币。

公告显示，中交云南高速公路投资公司将负责这三段公路的投资、建设和运营，建设期三年，运营期均为30年。中国交建持有中交云南83%股权，云南省公路开发投资有限公司持股17%。

这三段高速公路分别为嵩明（小铺）至昆明、曲靖至宜威、蒙自至文山至砚山的高速公路，项目初步设计概算分别为69.8亿元、89.6亿元和151.4亿元。这些公路的投资总额，约占中国交建2013年营收的9.35%。

中国交建A股周五收报4.69元，跌0.04元或0.85%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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