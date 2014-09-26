离岸人民币：8月份的人民币全球付款率占比略升--SWIFT

路透香港9月26日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT) 最新的人民币追踪报告称，作为全球第七大支付货币，8月份人民币占有全球付款率的1.64%，相较7月上升1.57%。

但全球人民币付款价值在2014年8月下跌6%，全部货币则下跌10%，这些趋势主要源于季节性付款活动的下降。

报告称，全球人民币付款价值在过去两年中实现了两倍的增长。另外，使用人民币向中国大陆及香港地区付款的金融机构增加了35%，这使得人民币得到更广泛的基础支持。

报告并称，全球超过三分之一的金融机构已采用人民币作中国大陆及香港地区的付款货币。其中，亚洲以近40%的应用率领先于其他地区，相较2012年，这一数字上升了22%。

美洲以32%的应用率紧随其后，同期上升了44% 。排在美洲之后的是上升率为47%的欧洲地区，应用率也达到了31%。而中东及非洲的应用率为26%，同期上升83%。

SWIFT 新业务发展部主管Stephen Gilderdale 先生表示：“更多金融机构采用人民币，将为以人民币计值的产品与服务带来全新的发展机会。而这些新型产品与服务将有助于推动人民币在全球范围内更广泛的使用率，提高人民币管理的效率。” (记者 毕晓雯)