离岸人民币：8月份的人民币全球付款率占比略升--SWIFT

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港9月26日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT) 最新的人民币追踪报告称，作为全球第七大支付货币，8月份人民币占有全球付款率的1.64%，相较7月上升1.57%。
但全球人民币付款价值在2014年8月下跌6%，全部货币则下跌10%，这些趋势主要源于季节性付款活动的下降。
报告称，全球人民币付款价值在过去两年中实现了两倍的增长。另外，使用人民币向中国大陆及香港地区付款的金融机构增加了35%，这使得人民币得到更广泛的基础支持。
报告并称，全球超过三分之一的金融机构已采用人民币作中国大陆及香港地区的付款货币。其中，亚洲以近40%的应用率领先于其他地区，相较2012年，这一数字上升了22%。
美洲以32%的应用率紧随其后，同期上升了44% 。排在美洲之后的是上升率为47%的欧洲地区，应用率也达到了31%。而中东及非洲的应用率为26%，同期上升83%。
SWIFT 新业务发展部主管Stephen Gilderdale 先生表示：“更多金融机构采用人民币，将为以人民币计值的产品与服务带来全新的发展机会。而这些新型产品与服务将有助于推动人民币在全球范围内更广泛的使用率，提高人民币管理的效率。” (记者 毕晓雯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。