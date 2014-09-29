重温稿-路透调查：日本8月工业生产增幅料放缓，家庭支出料下降

* 日本8月工业生产预期为较上月增0.2%，增幅较7月的0.4%回落

* 家庭支出料较上年同期降3.8%，连续第五个月下降

* 产出、零售销售数据将于9月29日2350GMT公布

* 家庭支出和就业数据定于9月29日2330GMT公布

路透东京9月26日 - 路透调查显示，日本8月工业生产料将连续第二个月上升，而家庭支出或连续第五个月下降，反映出4月消费税上调的影响。

根据路透对25名分析师的调查，日本8月工业生产或较前月增长0.2%，7月增幅修正为0.4%。

日本6月工业生产下降3.4%，为2011年3月地震海啸灾难以来的最大单月降幅。

SMBC日兴证券分析师表示，工业生产将持续低迷，因内需和外需都迟滞。

“即便需求回升，制造业企业也将优先消化库存，他们将谨慎对待提高产量，”该分析师称。

日本政府将于9月29日2350 GMT公布8月工业生产数据，以及9月和10月预估值。

投资者将密切关注家庭支出，寻找消费者是否已经克服了4月消费税从5%上调至8%的影响的迹象。

调查显示，日本8月家庭支出料较上年同期下降3.8%，连续第五个月下滑。但这仍高于7月5.9%的跌幅，当时消费税上调和恶劣天气抑制了消费活动。

“家庭支出将可能横向波动。展望未来，随着就业和薪资状况改善，家庭支出料将逐渐复苏。”第一生命经济研究所一位分析师表示。

根据这项调查，另一项衡量消费者支出的指标--零售销售8月料连两个月上升，但增长可能减速；调查显示8月零售销售料较上年同期增长0.3%，7月修正为增长0.6%。

调查还显示8月失业率料持平于3.8%，8月求才求职比仍料为1.10，和7月及6月相同，这已是22年来最高水准。

政府将于9月29日2330 GMT公布就业和家庭支出数据，零售销售数据则于同日2350GMT出炉。