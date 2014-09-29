重温稿-路透调查：日本8月工业生产增幅料放缓，家庭支出料下降

* 日本8月工业生产预期为较上月增0.2%，增幅较7月的0.4%回落
* 家庭支出料较上年同期降3.8%，连续第五个月下降
* 产出、零售销售数据将于9月29日2350GMT公布
* 家庭支出和就业数据定于9月29日2330GMT公布
路透东京9月26日 - 路透调查显示，日本8月工业生产料将连续第二个月上升，而家庭支出或连续第五个月下降，反映出4月消费税上调的影响。
根据路透对25名分析师的调查，日本8月工业生产或较前月增长0.2%，7月增幅修正为0.4%。
日本6月工业生产下降3.4%，为2011年3月地震海啸灾难以来的最大单月降幅。
SMBC日兴证券分析师表示，工业生产将持续低迷，因内需和外需都迟滞。
“即便需求回升，制造业企业也将优先消化库存，他们将谨慎对待提高产量，”该分析师称。
日本政府将于9月29日2350 GMT公布8月工业生产数据，以及9月和10月预估值。
投资者将密切关注家庭支出，寻找消费者是否已经克服了4月消费税从5%上调至8%的影响的迹象。
调查显示，日本8月家庭支出料较上年同期下降3.8%，连续第五个月下滑。但这仍高于7月5.9%的跌幅，当时消费税上调和恶劣天气抑制了消费活动。
“家庭支出将可能横向波动。展望未来，随着就业和薪资状况改善，家庭支出料将逐渐复苏。”第一生命经济研究所一位分析师表示。
根据这项调查，另一项衡量消费者支出的指标--零售销售8月料连两个月上升，但增长可能减速；调查显示8月零售销售料较上年同期增长0.3%，7月修正为增长0.6%。
调查还显示8月失业率料持平于3.8%，8月求才求职比仍料为1.10，和7月及6月相同，这已是22年来最高水准。
政府将于9月29日2330 GMT公布就业和家庭支出数据，零售销售数据则于同日2350GMT出炉。
受消费税上调的影响，日本4-6月经济为萎缩7.1%，创2009年全球金融危机以来最大跌幅。首相安倍晋三预计今年底前将就明年是否如期进行第二阶段上调消费税的计划，做出最后决定。(完)
(编译 王颖/杜明霞/张若琪 审校 田建华/张荻)