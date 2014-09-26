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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 18:14 BJT

《汇市简讯》美元/日圆将于周一到期的期权或吸引现汇交投

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* 将于周一到期的期权或吸引现汇交投

* 由于强力防守，位于109.50、110.00的期权障碍或打击多头

* 上档关键点109.75是一个短线目标

* 上涨之前将横盘整理

* 关键点图表参见：link.reuters.com/jak92w

* SDR Bubble图表参见：link.reuters.com/jak92w。(完)

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