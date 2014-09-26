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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 18:22 BJT

更新版 1-印度评等：标准普尔调升印度评等展望，由“负面”升至“稳定”

(新增细节)

路透孟买9月26日 - 评等机构标准普尔将印度主权评等展望由“负面”升至“稳定”，并称莫迪政府所拥有的强劲民意背书，能够使政府落实财政及经济改革。目前印度评等为BBB-。

标准普尔在2012年4月调降印度评等展望至负面，反映当时投资人对印度的信心大减。

“我们调升展望，表明我们认为现任政府的强劲民意基础，将使它能够落实许多行政、财政及经济改革，”标准普尔新闻稿称。

标准普尔并表示，如果印度国内生产总值(GDP)年增率回到5.5%，且财政、外部收支及通胀情势改善，则有可能调升印度评等。

但标准普尔警告，如果印度政府改革停滞，也可能调降印度评等。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
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