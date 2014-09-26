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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 18:24 BJT

印度经济：官员称本财年增长率可望超5.5%，更胜标普上调展望的标准

路透新德里9月26日 - 印度财政部官员Arvind Mayaram周五称，印度经济在当前财年的增长率可能超过5.5%。

他在评级机构标准普尔上调印度主权评级展望至稳定后 做此表述。标准普尔称，恢复5.5%趋势增长率将令印度评级展望上调有理。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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