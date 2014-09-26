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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 19:15 BJT

东南亚股市：印尼股市收低，其它股市涨跌互见

路透9月26日 - 印尼股市周五收在逾一周低点，该国议会批准立法结束地区直选后，出现了大量的外资流出。而其它东南亚股市涨跌互见。

印尼股市收低1.3%，创下9月16日以来的最低收盘水准，受累于对政治不稳定态势的担忧。当选总统佐科-维多多(Joko Widodo)未能获得一项阻止立法的足够政治支持。

稍早该国股市触及七周低点，之前印尼议会批准结束省长和市长的直选。佐科称这是一个“大倒退”。

Ciptadana Securities分析师Arief Budiman说：“这反映出反对派非常强大，如果新政府想通过新的经济政策，可能面临问题。”

不过他表示政府在燃料补贴政策方面不需要通过议会通过，令市场感到宽慰。

亚洲开发银行将2014年印尼经济增速预估从5.7%下调至5.3%，也对市场人气构成压力。今日外资在市场卖超1.1813亿美元。

金融股领跌，Bank Mandiri 和Bank Rakyat Indonesia 分别下跌4.5%和3.9%。

马来西亚股市下跌0.1%，菲律宾股市 下滑0.5%，越南股市收低0.02%。

新加坡股市几近收平，微升0.04%。

本周唯一上涨的泰国股市今日走坚0.5%，尽管该国央行警告出口今年或将零增长。但泰国央行维持对今年经济增长1.5%的预估。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 436.31 -1.50 -0.34 +12.34 388.37

新加坡 3292.21 1.22 +0.04 +3.94 3167.43

马来西亚 1840.50 -2.61 -0.14 -1.42 1866.96

泰国 1600.16 8.17 +0.51 +23.21 1298.71

印尼 5132.56 -68.82 -1.32 +20.08 4274.18

菲律宾 7261.30 -32.91 -0.45 +23.29 5889.83

越南 604.98 -0.12 -0.02 +19.89 504.63

(完)

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(编译 王洋; 审校 田建华)
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