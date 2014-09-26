东南亚股市：印尼股市收低，其它股市涨跌互见

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透9月26日 - 印尼股市周五收在逾一周低点，该国议会批准立法结束地区直选后，出现了大量的外资流出。而其它东南亚股市涨跌互见。
印尼股市收低1.3%，创下9月16日以来的最低收盘水准，受累于对政治不稳定态势的担忧。当选总统佐科-维多多(Joko Widodo)未能获得一项阻止立法的足够政治支持。
稍早该国股市触及七周低点，之前印尼议会批准结束省长和市长的直选。佐科称这是一个“大倒退”。
Ciptadana Securities分析师Arief Budiman说：“这反映出反对派非常强大，如果新政府想通过新的经济政策，可能面临问题。”
不过他表示政府在燃料补贴政策方面不需要通过议会通过，令市场感到宽慰。
亚洲开发银行将2014年印尼经济增速预估从5.7%下调至5.3%，也对市场人气构成压力。今日外资在市场卖超1.1813亿美元。
金融股领跌，Bank Mandiri 和Bank Rakyat Indonesia 分别下跌4.5%和3.9%。
马来西亚股市下跌0.1%，菲律宾股市 下滑0.5%，越南股市收低0.02%。
新加坡股市几近收平，微升0.04%。
本周唯一上涨的泰国股市今日走坚0.5%，尽管该国央行警告出口今年或将零增长。但泰国央行维持对今年经济增长1.5%的预估。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 436.31 -1.50 -0.34 +12.34 388.37
新加坡 3292.21 1.22 +0.04 +3.94 3167.43
马来西亚 1840.50 -2.61 -0.14 -1.42 1866.96
泰国 1600.16 8.17 +0.51 +23.21 1298.71
印尼 5132.56 -68.82 -1.32 +20.08 4274.18
菲律宾 7261.30 -32.91 -0.45 +23.29 5889.83
越南 604.98 -0.12 -0.02 +19.89 504.63
(完)
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(编译 王洋; 审校 田建华)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。