重温稿-中国证券：上证所发布沪港通试点办法，允许融资融券和参与配股

路透上海9月26日 - 中国上海证交所周五发布沪港通试点办法，与5月的征求意见稿不同的是，此次正式办法允许沪股通投资者融资融券，并打开港股通融资融券的业务空间，而且沪港通投资者参与两地的配股（供股）亦获得支持，该办法将自今日起正式实施。

在允许沪股通投资者在香港市场开展沪股通股票保证金交易（类似于内地的融资业务）、股票借贷和担保卖空（类似于内地的融券业务）的前提下，该正式办法明确，沪股通“融资融券”标的应当属于上交所市场融资融券交易的标的证券范围，担保卖空价格不得低于最新成交价。

办法还指出，单个交易日的单只沪股通股票担保卖空比例不得超过1%；连续10个交易日的单只沪股通股票担保卖空比例累计不得超过5%。联交所证券交易服务公司应当根据前述比例要求进行前端控制，每个交易日终，联交所服务公司将披露沪股通股票担保卖空比例。

同时，正式办法还删除了征求意见稿中关于港股通禁止融资融券的规定，明确港股通融资融券相关事宜“另行规定”。这意味着港股通融资融券的业务空间也将被打开。

另外，在征求意见稿中未被允许的沪港通配股，也在正式办法中得到了原则支持，征求意见稿中“沪港通暂不提供股份发行认购服务”的条款随之删除。试点办法明确，上交所上市公司经监管机构批准向沪股通投资者配股的，由香港结算作为名义持有人参与认购，并适用现行有关股份发行认购的规定。

香港联交所上市公司经监管机构批准向港股通投资者供股、公开配售的，港股通投资者参与认购的具体事宜按中国证监会、中国结算的相关规定执行。

对于市场关注的“恶意占用额度”的隐患，此次正式办法新增了相关条款，明确沪港通投资者“不得通过低价大额买入申报等方式恶意占用额度，影响额度控制”。

在额度限制方面，正式办法将总额度余额原计算公式“总额度-买入成交总金额+卖出成交总金额”中的“卖出成交总金额”改为“卖出成交对应的买入总金额”，避免因卖出价格高于买入价格可能导致总额度余额超出初始额度。

办法还明确，在港股通的集合竟价阶段，因当日额度用完而暂停接受买入申报后，该时段内不再恢复；在沪股通的开市前时段，因当日额度用完而暂停接受买入申报后，该时段内若额度余额大于零仍有可能恢复接受买入申报。在沪股通的连续竞价阶段及港股通的持续交易时段当日额度用完的，暂停接受买入申报且当日不再恢复。

中国证监会4月公布将开展沪港通试点，需时六个月准备，即10月可以开通，惟具体实施日期视乎各方准备情况而定，迄今尚未作正式公布。据熟知情况的人士周五对路透称，沪港通预期于10月27日开始实施。