重温稿-中国证券：上证所发布沪港通试点办法，允许融资融券和参与配股

中国金融：防止金融腐败必须管住关键权力，加大问责力度--新华时评
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海9月26日 - 中国上海证交所周五发布沪港通试点办法，与5月的征求意见稿不同的是，此次正式办法允许沪股通投资者融资融券，并打开港股通融资融券的业务空间，而且沪港通投资者参与两地的配股（供股）亦获得支持，该办法将自今日起正式实施。
在允许沪股通投资者在香港市场开展沪股通股票保证金交易（类似于内地的融资业务）、股票借贷和担保卖空（类似于内地的融券业务）的前提下，该正式办法明确，沪股通“融资融券”标的应当属于上交所市场融资融券交易的标的证券范围，担保卖空价格不得低于最新成交价。
办法还指出，单个交易日的单只沪股通股票担保卖空比例不得超过1%；连续10个交易日的单只沪股通股票担保卖空比例累计不得超过5%。联交所证券交易服务公司应当根据前述比例要求进行前端控制，每个交易日终，联交所服务公司将披露沪股通股票担保卖空比例。
同时，正式办法还删除了征求意见稿中关于港股通禁止融资融券的规定，明确港股通融资融券相关事宜“另行规定”。这意味着港股通融资融券的业务空间也将被打开。
另外，在征求意见稿中未被允许的沪港通配股，也在正式办法中得到了原则支持，征求意见稿中“沪港通暂不提供股份发行认购服务”的条款随之删除。试点办法明确，上交所上市公司经监管机构批准向沪股通投资者配股的，由香港结算作为名义持有人参与认购，并适用现行有关股份发行认购的规定。
香港联交所上市公司经监管机构批准向港股通投资者供股、公开配售的，港股通投资者参与认购的具体事宜按中国证监会、中国结算的相关规定执行。
对于市场关注的“恶意占用额度”的隐患，此次正式办法新增了相关条款，明确沪港通投资者“不得通过低价大额买入申报等方式恶意占用额度，影响额度控制”。
在额度限制方面，正式办法将总额度余额原计算公式“总额度-买入成交总金额+卖出成交总金额”中的“卖出成交总金额”改为“卖出成交对应的买入总金额”，避免因卖出价格高于买入价格可能导致总额度余额超出初始额度。
办法还明确，在港股通的集合竟价阶段，因当日额度用完而暂停接受买入申报后，该时段内不再恢复；在沪股通的开市前时段，因当日额度用完而暂停接受买入申报后，该时段内若额度余额大于零仍有可能恢复接受买入申报。在沪股通的连续竞价阶段及港股通的持续交易时段当日额度用完的，暂停接受买入申报且当日不再恢复。
中国证监会4月公布将开展沪港通试点，需时六个月准备，即10月可以开通，惟具体实施日期视乎各方准备情况而定，迄今尚未作正式公布。据熟知情况的人士周五对路透称，沪港通预期于10月27日开始实施。
试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。 （完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5
* 外资涌入资金水位难降，央行接连出招试图舒缓 * 短钱难以去化，182天期国库券得标利率低于预期 * 发票量过少，短票成交利率趋跌 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周三向区间低位靠拢。资金调度人士表示，外资持续涌入令货币市场资金水位不断升高，纵然央行宣布增发364天期存单也无法有效纾缓，此令中午标售的182天期国库券决标贴现率低于预期。 他们指出，本月票券商等拆入方的资金缺口小，再加上没有特殊紧缩因子，本就预估是相对宽松的月份；只是海外热钱持续汇入令银行资金满手，为让过剩的流动性有个去路，央行近期接连推出七天期定存单、增发364天期存单，但短期效果有限。 〞钱就是一直进来，但又放不出去。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则认为，外资还是一直汇入，市场又缺乏资金需求，短率缓步下跌的走势可能暂时不会改变。 一大型票券商交易员表示，今日是本周资金缺口最小的一天，在多钱的环境下，月底通常难以见到短率上扬机会，因