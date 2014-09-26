中国金融：推动金融改革创新，有序扩大资本和货币市场开放--总理

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京9月26日 - 中国国务院总理李克强周五表示，中国将以更大决心和力度推动金融改革创新，有序扩大资本和货币市场对外开放；并继续改革和加强金融监管，守住不发生系统性区域性风险的底线。
中央电视台新闻联播引述他同出席第18届国际银行监督官大会的外方代表座谈时称，当前世界经济形势错综复杂，全球金融体系仍存在一定脆弱性。实体经济是金融发展的根基，推进国际金融监管改革旨在维护金融体系稳健运行，促进实体经济健康发展。
李克强并强调，中国愿同巴塞尔委员会和各国一道，加强宏观调控和结构性改革，增强金融体系韧性，提高抗风险能力，共同促进全球金融稳定。
“我们将以更大决心和力度推动金融改革创新，通过放宽市场准入，允许各类资本平等参与金融市场竞争；通过建立存款保险制度，更好保护存款人利益；有序扩大资本和货币市场对外开放。”他说。
李克强并指出，中国金融改革的逐步推进，将有助于推动大众创业、万众创新，缓解一些企业特别是中、小企业融资难、融资贵问题，为实体经济发展提供支撑，促进中国经济长期持续健康发展。
中国央行副行长胡晓炼在本周举行的第18届国际银行监督官大会上称，经济稳定是金融稳定的基础。要警惕银行业表面成绩下可能隐藏的风险和危机。 （完） (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。