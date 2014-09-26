国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及七个半月低位，供给仍然高企

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透新加坡9月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跌至每吨114.58美元的七个半月低位，因大量供给难以消化以及现货需求清淡。
布兰特原油价格疲弱，也给卖家带来了麻烦。这些卖家在尽可能地将供给转让给买家，避免陷入到价格不断下滑的不利境地。
通常卖家可以决定增加或减少供应给卖家的合约拟定数量，范围在10%。
尽管以美军为主的军事力量对叙利亚境内的武装组织进行了空袭，但9月大部分时间，布兰特原油价格仍低于每桶100美元，其中还曾一度触及26个月低位。
交易员周五表示，疲弱的市场基本面给定期谈判带来压力。Kuwait Petroleum Corp同亚洲买家达成2014年12月到2015年11月的全范围石脑油船货，离岸价格(FOB)为每吨较中东报价高出15美元。
石脑油升水较去年的12个月合约下跌了38%。
交易员希望西非和美国对欧洲汽油的强劲需求，至少能够帮助减少运至亚洲的西方石脑油船货。
Gunvor向Lukoil售出92号汽油船货，船期为10月18-22日，每桶报价107美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。