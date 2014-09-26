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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 19:58 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及七个半月低位，供给仍然高企

路透新加坡9月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跌至每吨114.58美元的七个半月低位，因大量供给难以消化以及现货需求清淡。

布兰特原油价格疲弱，也给卖家带来了麻烦。这些卖家在尽可能地将供给转让给买家，避免陷入到价格不断下滑的不利境地。

通常卖家可以决定增加或减少供应给卖家的合约拟定数量，范围在10%。

尽管以美军为主的军事力量对叙利亚境内的武装组织进行了空袭，但9月大部分时间，布兰特原油价格仍低于每桶100美元，其中还曾一度触及26个月低位。

交易员周五表示，疲弱的市场基本面给定期谈判带来压力。Kuwait Petroleum Corp同亚洲买家达成2014年12月到2015年11月的全范围石脑油船货，离岸价格(FOB)为每吨较中东报价高出15美元。

石脑油升水较去年的12个月合约下跌了38%。

交易员希望西非和美国对欧洲汽油的强劲需求，至少能够帮助减少运至亚洲的西方石脑油船货。

Gunvor向Lukoil售出92号汽油船货，船期为10月18-22日，每桶报价107美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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