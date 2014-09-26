美国各类经济指标总览--2014/9/26

美国商务部周五公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.6%，(预估为成长4.6%)，前值为成长4.2%；第 二季GDP环比年率增幅创下2011年第四季以来最大；消费者支出终值为上升2.5%(前值为上升2.5%)；GDP隐性平减指数终 值为上升2.1%(预估为升2.1%)，前值为上升2.2%；个人消费支出(PCE)物价指数为上升2.3%(预估和前值均为上升2.3%) ；核心PCE物价指数为上升2.0%(预估与前值均为上升2.0%)；第二季出口增长11.1%，进口增长11.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 6.1 (8月) 6.2 (7月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加14.2 (8月) 增加21.2 (7月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (8月) +0.1 (7月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.2 (8月) +0.1 (7月) 不包括食品和能源CPI(%) 持平 (8月) +0.1 (7月) 实质所得(%) +0.4 (8月) 持平 (7月) 生产者物价指数(PPI)(%) 持平 (8月) +0.1 (7月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (8月) +0.2 (7月) 国内生产总值(GDP)(%) +4.6 (第二季终值) -2.1 (第一季) GDP平减指数(%) +2.1 (第二季终值) +1.3 (第一季) 零售销售(%) +0.6% (8月) +0.3 (7月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差405.5 (7月) 逆差408.1 (6月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第二季) +0.3 (第一季) 工业生产(%) -0.1 (8月) +0.2 (7月修正值) 产能利用率(%) 78.8 (8月) 79.1 (7月修正值) 初请失业金人数(万人) 29.3 (9月20日当周) 28.1 (9月13日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,290 (8月) 赤字950亿 (7月) 领先指标(%) +0.2 (8月) +1.1 (7月修正值) 个人所得(%) +0.2 (7月) +0.5 (6月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (7月) +0.2 (6月) 消费者信贷(亿美元) 增加260.1 (7月) 增加188.1 (6月修正值) 企业库存(%) +0.4 (7月) +0.4 (6月) 建筑支出(%) +1.8 (7月) -0.9 (6月修正值) 消费者信心 92.4 (8月) 90.3 (7月修正值) 房屋开工(万户) 95.6 (8月) 111.7 (7修正值) 建筑许可(万户) 99.8 (8月) 105.7 (7修正值) 成屋销售(万户) 505 (8月) 514 (7月修正值) 新屋销售(万户) 50.4 (8月) 42.7 (7月修正值) 工厂订单(%) +10.5 (7月) +1.5 (6月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -18.2 (8月) +22.5 (7月) 供应管理协会非制造业指数 59.6 (8月) 58.7 (7月) 供应管理协会制造业指数 59.0 (8月) 57.1 (7月) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (7月) +0.2 (6月修正值) 进口物价(%) -0.9% (8月) -0.3% (7月) 出口物价(%) -0.5% (8月) +0.1% (7月) 单位劳工成本(%) +0.6 (第二季初值) +11.8 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +2.5 (第二季初值) -4.5 (第一季修正值) 经常账(亿美元) 赤字985.1 (第二季) 赤字1,021.1 (第一季修正值)