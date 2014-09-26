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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 20:14 BJT

国际油市：亚洲航煤升水上涨，日本将迎来冬季需求升温

路透新加坡9月26日 - 周五亚洲航煤现货升水走坚，消息人士称日本即将迎来需求升温，因需要煤油在冬季发热。

路透数据显示，航煤现货升水上涨0.17美元至每桶高出新加坡报价0.32美元。

日本炼厂已经开始囤货，或许已在韩国租用库房囤积煤油。在冬季，日本会开足马力生产煤油，航煤产量则会减少，通过进口航煤来满足需求。

来自中国的现货需求也支撑升水，中国航油求购11月交付的船货。

交易商称，在柴油市场，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)售出6万吨500 ppm的柴油，11月6-8日装运，买家为Totsa，价格为较中东报价每桶升水1美元。

交易商还表示，印度Essar Oil可能售出了10月末装运的船货，买家为Litasco，价格为较中东报价每桶升水1美元。

交易商说道，由于印度大量供应，升水比之前交易低很多。

新加坡现货市场无交易达成。(完)

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(编译 田建华; 审校 王洋)
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