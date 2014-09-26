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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 20:36 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油下跌，但有兴隆现货需求支撑

路透新加坡9月26日 - 亚洲380-cst燃料油周五下跌，但由于有兴隆的现货需求，跌幅有限。与此同时对船用燃料油的需求也保持坚挺。

贸易商称，印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向Daewoo出售8万桶船期为10月18-20日的380-cst燃料油。

未能确认价格细节。

贸易商称泰国的IRPC可能出售3.5万吨柴油予维多。也未能确认价格细节。

路透基于船运数据分析出，本周预计有96万吨来自西方的套利燃料油抵达新加坡，估计有78万吨下周到岸。

多数套利级别油料需要混合，以满足亚洲的标准。

中石油向兴隆出售2万吨船期为10月22-26日的高硫燃料油，价格为每吨560美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)
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