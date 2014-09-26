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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 21:54 BJT

美国热股：英特尔将收购中国展讯和锐迪科20%股份，盘初微跌

路透9月26日 - 英特尔 表示将投资最多15亿美元，收购两家与中国政府有关联的移动芯片生产商，希望在智能手机芯片业努力追赶领军企业高通 QCOM.O。

英特尔周五盘初下跌0.07%，报34.11美元。(完)
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