表格：美国第二季企业税后获利上修为增8.6%，为11年第二季来最大增幅

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透9月26日 - 美国商务部经济分析局周五公布,美国第二季企业税后获利上修为增长8.6%，为2011年第二季以来最大增幅。
详细数据如下(经季节调整后百分比):
2014年 前值 2014年 2013年
第二季 第一季
来自现行生产 8.4 8.0 -9.4 4.2
企业所得税 8.1 7.1 13.5 4.3
税后获利 8.6 8.3 -16.3 4.1(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。