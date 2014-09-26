版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 26日 星期五 20:38 BJT

表格：美国第二季企业税后获利上修为增8.6%，为11年第二季来最大增幅

路透9月26日 - 美国商务部经济分析局周五公布,美国第二季企业税后获利上修为增长8.6%，为2011年第二季以来最大增幅。

详细数据如下(经季节调整后百分比):

2014年 前值 2014年 2013年

第二季 第一季

来自现行生产 8.4 8.0 -9.4 4.2

企业所得税 8.1 7.1 13.5 4.3

税后获利 8.6 8.3 -16.3 4.1(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐