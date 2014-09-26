表格：美国第二季GDP环比年率终值为成长4.6%，为11年第四季来最高升幅

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透9月26日 - 美国商务部周五公布：
* 美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.6%，(预估为成长4.6%)，前值为成长4.2%
* 第二季GDP环比年率增幅创下2011年第四季以来最大
* 第二季消费者支出终值为上升2.5%(前值为上升2.5%)
* 第二季GDP隐性平减指数终值为上升2.1%(预估为升2.1%)，前值为上升2.2%
* 第二季个人消费支出(PCE)物价指数为上升2.3%(预估和前值均为上升2.3%)；核心PCE物价指数为上升2.0%(预估与前值均为上升2.0%)
* 第二季出口增长11.1%，进口增长11.3%
第二季 第二季 第一季 2013年
终值 前值
实质GDP环比年率 4.6 4.2 -2.1 2.2
国内产品最终销售 3.2 2.8 -1.0 2.2
个人消费支出(PCE)物价指数 2.3 2.3 1.4 1.2
核心PCE物价指数 2.0 2.0 1.2 1.3
GDP隐性平减指数 2.1 2.2 1.3 1.5
消费者支出 2.5 2.5 1.2 2.4
耐久财(耐用品) 14.1 14.3 3.2 6.7
非耐久财 2.2 1.9 0.0 1.9
服务业 0.9 0.8 1.3 1.9
企业投资 9.7 8.4 1.6 3.0
房屋投资 8.8 7.2 -5.3 11.9
出口 11.1 10.1 -9.2 3.0
进口 11.3 11.0 2.2 1.1 (完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。