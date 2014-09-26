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货币新闻 | 2014年 9月 26日 星期五 20:40 BJT

表格：美国第二季GDP环比年率终值为成长4.6%，为11年第四季来最高升幅

路透9月26日 - 美国商务部周五公布：

* 美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.6%，(预估为成长4.6%)，前值为成长4.2%

* 第二季GDP环比年率增幅创下2011年第四季以来最大

* 第二季消费者支出终值为上升2.5%(前值为上升2.5%)

* 第二季GDP隐性平减指数终值为上升2.1%(预估为升2.1%)，前值为上升2.2%

* 第二季个人消费支出(PCE)物价指数为上升2.3%(预估和前值均为上升2.3%)；核心PCE物价指数为上升2.0%(预估与前值均为上升2.0%)

* 第二季出口增长11.1%，进口增长11.3%

第二季 第二季 第一季 2013年

终值 前值

实质GDP环比年率 4.6 4.2 -2.1 2.2

国内产品最终销售 3.2 2.8 -1.0 2.2

个人消费支出(PCE)物价指数 2.3 2.3 1.4 1.2

核心PCE物价指数 2.0 2.0 1.2 1.3

GDP隐性平减指数 2.1 2.2 1.3 1.5

消费者支出 2.5 2.5 1.2 2.4

耐久财(耐用品) 14.1 14.3 3.2 6.7

非耐久财 2.2 1.9 0.0 1.9

服务业 0.9 0.8 1.3 1.9

企业投资 9.7 8.4 1.6 3.0

房屋投资 8.8 7.2 -5.3 11.9

出口 11.1 10.1 -9.2 3.0

进口 11.3 11.0 2.2 1.1 (完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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