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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 21:11 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，受获利了结打压

路透雅加达9月26日 - 周五马来西亚棕榈油期货周五下跌，因交易商在市场连续上涨四周后了结获利，另外市场亦担忧中国黄金周临近，市场需求降温。

指标12月棕榈油合约 收低0.91%，报每吨2,177马币(林吉特)，回吐盘中稍早的涨幅。本周该指标合约上涨3.1%，接近8月中以来最高水准。

总成交量为39,754口，高于均值的35,000口。

“下跌是由获利了结操作引发的，”吉隆坡一外资商品经纪公司交易员称。其还表示，市场担忧中国国庆假期的需求。

“人们或许想要清出一些仓位，中国的买兴十分重要，若中国买家过假期去了，那么这一期间棕榈油交投预计会迟缓。”

印度增加购买，可能会支持马来西亚棕榈油期货。

而马来西亚棕榈油9月产量下滑10%左右，预计会给市场带来支撑。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 王洋)
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