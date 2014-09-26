美国股市：开盘上涨，受靓丽GDP数据提振

路透纽约9月26日 - 美国股市周五开盘小幅上升，上日主要股指录得7月迄今最高跌幅。此外，数据显示美国经济成长速度录得逾两年来最快。

道琼工业指数 开盘上涨69.22点或0.41%，至17,015.02点；标准普尔500指数 上涨4.31点或0.22%，至1,970.3点；Nasdaq指数 上扬14.11点或0.32%，报4,480.86点。(完)