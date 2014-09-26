美国数据：汤森路透/密西根美国9月消费者信心指数终值创13年7月来最高

"9月消费者信心提高的主要原因，是美国国内经济前景更加明朗，加之个人收入预期更趋有利。"调查总监Richard Curtin在一份声明中表示。

Curtin说，9月指数创下过去七年来次高水准，暗示未来12个月消费支出将提升，或按2.7%的成长率增长。

汤森路透/密西根大学美国9月消费者预期指数终值为75.4，超出预估的75.0，亦创下2013年7月以来最高，但略低于本月稍早公布的初值75.6。8月时为71.3。

汤森路透/密西根大学美国9月消费者现况指数终值为98.9，高于预估的98.0，本月初值为98.5，8月为99.8。