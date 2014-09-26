美国数据：汤森路透/密西根美国9月消费者信心指数终值创13年7月来最高

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
"9月消费者信心提高的主要原因，是美国国内经济前景更加明朗，加之个人收入预期更趋有利。"调查总监Richard Curtin在一份声明中表示。
Curtin说，9月指数创下过去七年来次高水准，暗示未来12个月消费支出将提升，或按2.7%的成长率增长。
汤森路透/密西根大学美国9月消费者预期指数终值为75.4，超出预估的75.0，亦创下2013年7月以来最高，但略低于本月稍早公布的初值75.6。8月时为71.3。
汤森路透/密西根大学美国9月消费者现况指数终值为98.9，高于预估的98.0，本月初值为98.5，8月为99.8。
一年期通胀预估值从3.2%跌至3.0%，五年到10年的通胀展望从2.9%降到2.8%。(完) (编译/审校 田建华/洪曦/王洋)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。