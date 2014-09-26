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货币新闻 | 2014年 9月 26日 星期五 23:33 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较大型船舶运费上升

路透9月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因较大型船舶运费上升。

乾散货运价指数升11点，或1.06%，报1,049点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨15点，或0.82%，至1,852点。日均获利增加266美元，报12,880美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升8点，或1%，报807点。日均获利升60美元，至6,462美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 升7点，报1,053点。灵便型船指数< .BHSI>上涨1点，报526点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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