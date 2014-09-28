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亚洲 | 2014年 9月 28日 星期日 09:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 43.03 +0.00 +0.00 723769

搜狐 52.06 +0.00 +0.00 177161

网易 85.70 +0.73 +0.86 286387

百度 219.02 +1.47 +0.68 2299945

台湾

台湾积体电路 20.14 +0.03 +0.15 2197009

联电 2.04 +0.01 +0.49 200252

日月光 6.04 +0.17 +2.90 164864

硅品精密 6.89 +0.07 +1.03 419020

和信超媒体 0.82 -0.05 -5.95 763428

友达 4.35 +0.04 +0.93 108777

中华电信 30.17 +0.06 +0.20 31261

台湾国际航电 51.86 +1.11 +2.19 990311

香港

中国移动 60.32 +0.47 +0.79 230505

中国联通 15.63 -0.01 -0.06 91836

中国电信 63.71 +1.62 +2.61 13191

中芯国际 5.22 +0.06 +1.16 28227

电讯盈科 6.58 +0.11 +1.70 164

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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