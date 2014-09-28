中国数据：8月工业利润同比降0.6%，两年来首现负增长--国家统计局

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京9月28日 - 中国8月份欠佳的经济数据再添一项，8月份工业 利润增速同比下降0.6%，较7月份的同比增长13.5%明显回落，主因工业生 产、销售增速放缓及去年同期利润基数偏高影响等。 中国国家统计局周六公布，8月份全国规模以上工业企业实现利润总 额4,825.6亿元人民币，同比下降0.6%。这也是自2012年8月以后，两年来 首次出现单月利润负增长。 国家统计局工业司何平博士解读称，尽管受多方面因素共同影响，8 月份工业利润增速出现明显波动，但总体看，今年前8个月工业利润仍保 持了两位数增长。 ”受市场需求乏力、出厂价格降幅扩大等影响，工业生产、销售增速 回落。8月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.9%，增速比7月份回落 2.1个百分点；主营业务收入同比增长4.7%，增速比7月份回落4.7个百分 点。“何平称。 中国规模以上工业企业1-8月份实现利润总额38,330.4亿元，同比增 长10%，增速比1-7月份回落1.7个百分点；实现主营活动利润35,870.1亿 元，同比增长9.6%，增速比1-7月份回落1.6个百分点。 欲浏览中国月度工业利润增速走势图，请点选 (link.reuters.com/fem92w) 1-8月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总 额10,017.4亿元，同比增长5.3%；集体企业实现利润总额313.4亿元，增 长1.7%；股份制企业实现利润总额25,328亿元，增长9.1%；外商及港澳台 商投资企业实现利润总额9,276.3亿元，增长13.7%；私营企业实现利润总 额12,462.8亿元，增长11.4%。 1-8月份，采矿业实现利润总额4,445.6亿元，同比下降13.4%；制造 业实现利润总额30,691.8亿元，增长13.5%；电力、热力、燃气及水生产 和供应业实现利润总额3,193亿元，增长20.2%。 何平称，8月份，规模以上工业企业投资收益同比增长3.2%，增速比7 月份大幅回落40.3个百分点，对利润增长的贡献明显减弱。 钢铁、化工、电子等行业利润增速明显下滑。8月份，黑色金属冶炼 和压延加工业利润同比下降14.8%，而7月份同比增长1.1倍；化学原料和 化学制品制造业利润同比下降9.7%，为今年以来首次出现负增长。 计算机通信和其他电子设备制造业利润增长11.8%，增速比7月份回落 56个百分点；汽车制造业利润同比下降3.4%，为今年首次负增长；通用设 备制造业利润同比增长1%，增速比7月份回落23.4个百分点。这五个行业 下拉全部规模以上企业利润增速7个百分点。 他提到，8月份利润增速明显回落，也受去年同期利润基数偏高的影 响。去年8月份，规模以上工业企业利润同比增长24.2%，增速为去年各月 最高。 针对8月份的利润数据，海通宏观姜超、高远就指出，工业经营短期 跳水表现为：8月工业企业主营活动利润增速为-0.14%，较7月大幅跳水。 主营业务收入增速5.05%，较7月大降，显示工业需求大幅下滑。 此外，产成品库存增速和库销比均小幅上升，显示库存状况继续转差 。印证了8月经济全面下滑。但9月以来基数效应减弱，发电增速等中观数 据改善，经济低位反弹或助利润增速企稳。 以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%) 累计 增速（% 单月 增速（% ） ） 2014年1-8 10.0 8月 -0.6 月 1-7月 11.7 7月 13.5 1-6月 11.4 6月 17.9 1-5月 9.8 5月 8.9 1-4月 10 4月 9.6 1-3月 10.1 3月 10.7 1-2月 9.4 1-2月 9.4 2013年全年 12.2 12月 6 1-11月 13.2 11月 9.7 1-10月 13.7 10月 15.1 1-9月 13.5 9月 18.4 1-8月 12.8 8月 24.2 （完） 欲浏览更多详情，请点选国家统计局网站(here) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5