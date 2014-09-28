美国个股：阿里巴巴股票期权将于周一在CBOE开始交易，行权价介于75-100美元

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透9月26日 - 芝加哥期权交易所(CBOE)发言人周五称，中国电商巨擘阿里巴巴集团 股票期权周一将在CBOE Holdings Inc 旗下交易所首日挂牌交易，行权价介于75-100美元，价位按5美元的幅度递增。
美国期权交易所计划在9月29日挂牌交易阿里巴巴的股票期权，这将为大量投机客和对冲操作者敞开大门，让他们为自己认为的阿里巴巴股票未来可能的价位建仓。
CBOE发言人称，券商Susquehanna Securities将成为唯一指定的阿里巴巴CBOE股票期权主要做市商。
该发言人称，阿里巴巴股票期权最初将在芝加哥期权交易所和C2期权交易所挂牌交易，到期日相继在10月、11月、明年1月和4月。
据Options Clearing Corporation的数据，在2014年的美国股票期权交易总量中，迄今为止CBOE旗下的芝加哥期权交易所和C2期权交易所约占29%。
阿里巴巴股价周五在纽约证交所几近收平，报89.29美元。(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
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路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5