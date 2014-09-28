全球汇市：最近一周投机客增持美元净多仓--CFTC/路透

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透纽约9月26日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，因美元指数延续多周以来的周线涨势。
9月23日止当周美元净多仓升至358.1亿美元，此前一周为314.2亿美元。
这为三周以来最高的美元净多仓规模，三周前美元多仓规模创下15个月峰值。
美元指数 周五收高0.51%，报85.632，连续第11周上涨，创下美元自1971年实现自由浮动汇率以来的最长连涨记录。
日圆和欧元净空仓再度增加，暗示美元前景乐观，由于美国国内经济改善，交易商纷纷揣测美联储开始升息的时机。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月23当周 前一周
多头仓 28,391 37,617
空头仓位 133,813 120,799
净仓位 -105,422 -83,182
欧元(125,000欧元为1口)
9月23日当周 前一周
多头仓位 60,654 79,552
空头仓位 202,619 216,701
净仓位 -141,965 -137,149
英镑(62,500英镑为1口)
9月23日当周 前一周
多头仓位 53,691 55,617
空头仓位 54,741 62,198
净仓位 -1,050 -6,581
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月23日当周 前一周
多头仓位 8,354 12,889
空头仓位 21,729 24,285
净仓位 -13,375 -11,396
加元(100,000加元为1口)
9月23日当周 前一周
多头仓位 27,673 37,347
空头仓位 24,609 29,803
净仓位 3,064 7,544
澳元(100,000澳元为1口)
9月23日当周 前一周
多头仓位 47,187 55,588
空头仓位 38,840 33,448
净仓位 8,347 22,140
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月23日当周 前一周
多头仓位 9,779 9,814
空头仓位 7,938 8,694
净仓位 1,841 1,120(完)
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