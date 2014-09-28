企业并购：复星国际上调对葡萄牙医疗企业ESS的收购价

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透里斯本9月27日 - 中国综合性民营企业--复星国际 将对葡萄牙医疗企业ESPÍRITO SANTO SAÚDE(ESS) 的收购价格上调至每股4.82欧元，总计4.605亿欧元，加大对这家Espirito Santo家族旗下医疗企业的竞购力度。
葡萄牙市场监管机构CMVM周五晚间称，它已登记了复星国际下属葡萄牙保险公司Fidelidade提出的全现金收购要约，同时也将墨西哥Grupo Angeles提出的要约期限延长一周至10月10日，墨西哥Grupo Angeles最先提出收购ESS。
Grupo Angeles起初在8月19日对ESS提出每股4.3欧元的收购价，后来提高到每股4.5欧元。
复星国际之前报出的每股4.72欧元的价格已经超过了Angeles的报价，但比美国UnitedHealth Group 针对Espirito Santo家族企业Rioforte的51%股权提出的价格每股4.75欧元要低。
UnitedHealth如果成功收购Rioforte 51%股权，其收购要约将成为强制性要约，少数股东将必须接受以同样价格被收购。UnitedHealth通过其巴西分公司Amil在葡萄牙拥有数家医疗机构。
竞购战推动ESS股价较2月首日挂牌价劲扬了近56%，表现远超大盘。ESS股价周五收报4.87欧元，比现已提出的收购价格高，表明一些投资者认为收购价还有上调的空间。
复星国际在全球市场日益活跃，1月收购了葡萄牙保险商Caixa Seguros e Saude(Fidelidade是其下属公司)，本月还提高了对法国度假村运营商Club Mediterranee SA 的收购价。
复星国际还寻求扩大私人医疗业务，这在中国是个尚处于成长阶段的领域，中国政府希望能有更多民营资本进入医疗行业。(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
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