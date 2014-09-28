企业并购：日本软银洽购梦工厂动画公司--消息

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透东京/纽约9月28日 - 据知情人士透露，日本软银 正在洽购梦工厂动画公司(DreamWorks Animation SKG) 。
若收购成功，这家出品《怪物史瑞克》的好莱坞动画片公司将成为软银的组成部分，接受软银创始人暨执行长孙正义的领导，后者已经表露意愿，将不惜花大价钱整合那些看起来毫不相干的业务。
对本次收购的报导最早来自Hollywood Reporter，该媒体援引一位未具名消息人士的话，称本次收购对梦工厂的估值为34亿美元。该刊物称，软银对梦工厂动画的开价为每股32美元。
梦工厂动画股价周五收报22.36美元。
上周中国电商企业阿里巴巴 在纽约上市，软银了结46亿美元获利。该公司仍握有阿里巴巴32%股权，为第一大股东。
软银还持有其它多家大型上市企业股权，其中包括美国移动通信运营商Sprint 、互联网门户网站雅虎日本 以及在线游戏商GungHo Online Entertainment 。
软银发言人表示，公司对洽购梦工厂动画一事无可奉告。此外，路透未能立即联络到梦工厂动画方面的代表置评。
梦工厂动画总部位于加州格兰岱尔市，其股价今年已下跌37%，此前连续两个季度亏损，“驯龙高手2(How To Train Your Dragon 2)”等新片发行市场反应不佳，同时投资者担心电影的制作成本。
7月时，梦工厂表示，美国证券交易委员会(SEC)正在调查该公司因为2013年底动画片“极速蜗牛(Turbo)”票房失利而进行的财务减记。
梦工厂动画2004年从梦工厂工作室(DreamWorks Studios)中分拆出来独立上市。
梦工厂工作室由斯皮尔伯格(Steven Spielberg)、格芬(David Geffen)和卡森伯格(Jeffrey Katzenberg)于1994年成立。(完) (编译 郑茵 审校 白云)
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路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5