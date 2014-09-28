企业并购：日本软银洽购梦工厂动画公司--消息

路透东京/纽约9月28日 - 据知情人士透露，日本软银 正在洽购梦工厂动画公司(DreamWorks Animation SKG) 。

若收购成功，这家出品《怪物史瑞克》的好莱坞动画片公司将成为软银的组成部分，接受软银创始人暨执行长孙正义的领导，后者已经表露意愿，将不惜花大价钱整合那些看起来毫不相干的业务。

对本次收购的报导最早来自Hollywood Reporter，该媒体援引一位未具名消息人士的话，称本次收购对梦工厂的估值为34亿美元。该刊物称，软银对梦工厂动画的开价为每股32美元。

梦工厂动画股价周五收报22.36美元。

上周中国电商企业阿里巴巴 在纽约上市，软银了结46亿美元获利。该公司仍握有阿里巴巴32%股权，为第一大股东。

软银还持有其它多家大型上市企业股权，其中包括美国移动通信运营商Sprint 、互联网门户网站雅虎日本 以及在线游戏商GungHo Online Entertainment 。

软银发言人表示，公司对洽购梦工厂动画一事无可奉告。此外，路透未能立即联络到梦工厂动画方面的代表置评。

梦工厂动画总部位于加州格兰岱尔市，其股价今年已下跌37%，此前连续两个季度亏损，“驯龙高手2(How To Train Your Dragon 2)”等新片发行市场反应不佳，同时投资者担心电影的制作成本。

7月时，梦工厂表示，美国证券交易委员会(SEC)正在调查该公司因为2013年底动画片“极速蜗牛(Turbo)”票房失利而进行的财务减记。

梦工厂动画2004年从梦工厂工作室(DreamWorks Studios)中分拆出来独立上市。

梦工厂工作室由斯皮尔伯格(Steven Spielberg)、格芬(David Geffen)和卡森伯格(Jeffrey Katzenberg)于1994年成立。(完) (编译 郑茵 审校 白云)