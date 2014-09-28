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债券 | 2014年 9月 28日 星期日 15:34 BJT

德国经济：今年增长恐难达政府年初预期，但仍好于其他欧元区国家--经济部长

路透柏林9月28日 - 德国经济部长加布利尔在德国广播电台周日播出的采访节目中表示，2014年德国经济增长可能达不到政府年初时预估的1.8%，不过与欧元区其它成员国相比，德国的形势仍然不错。

他表示，俄罗斯/乌克兰危机已经损害了德国的投资环境，受影响的不仅是那些与俄罗斯有直接业务联系的企业，整体企业信心也受到挫伤。

“今年的成长幅度可能低于我们预期的1.8%...但成长力道仍然强劲，就业市场表现良好，”他说。

德国政府通常会在秋季对年度经济增长预估进行修正。一些经济研究机构和分析师已经调降了对德国2014年经济成长的预估。(完)

(编译 郑茵 审校 白云)
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