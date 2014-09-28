《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月28日

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *淮南矿业集团 200 15 6 9/29簿记建档 国开行 AAA 9/30 10/8 ======================================================================================= *江苏省国信 100 10 6 9/29簿记建档 建设银行 AAA 9/30 10/8 资产管理集团 工商银行 ======================================================================================= *中国铝业公司 450 40 9 9/29簿记建档 兴业银行 AAA(中诚信国际)9/30 10/8
上海银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *阳泉煤业(集团) 150 10 9 9/29簿记建档 工商银行 AAA(大公国际) 9/30 10/8
AA+(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *浙江龙盛 24 8 12 10/8簿记建档 招商银行 AA+ 10/10 10/11
======================================================================================= *广汇汽车 23 23 12 10/10簿记建档 招商银行 AA 10/13 10/14 服务股份公司 中信建投证券 ======================================================================================= 陕西文化产业 10 8 12 9/29簿记建档 浙商银行 AA 9/30 10/8 投资控股（集团） ======================================================================================= 冀东发展集团 28 15 12 9/29簿记建档 浙商银行 AA+ 9/30 10/8
平安银行 ======================================================================================= 蚌埠玻璃工业 4 4 12 9/29簿记建档 南京银行 AA- 9/30 10/8 设计研究院 ======================================================================================= 山东玉皇 5 5 12 9/29簿记建档 浦发银行 AA 9/30 10/8 化工公司 ======================================================================================= 华泰集团 15 5 12 9/29簿记建档 农业银行 AA 9/30 10/8 ======================================================================================= 厦门象屿集团 12 5 12 9/29簿记建档 工商银行 AA 9/30 9/30 ======================================================================================= 上海大宁资产 20 10 12 9/29簿记建档 国开行 AA+ 9/30 10/8 经营（集团） 浦发银行 ======================================================================================= 北京市顺义区 30 1 12 10/8簿记建档 北京银行 AA+ 10/9 10/10 国资经营管理中心 ======================================================================================= 青海省国资 30 30 12 10/8-10/9簿记 国开行 AAA 10/10 10/11 投资管理公司 中信银行 ======================================================================================= 中纺集团 20 10 12 10/8-10/9簿记 北京银行 AA+ 10/10 10/11
民生银行 ======================================================================================= 大北农 16 6 12 10/9簿记建档 民生银行 AA 10/10 10/11
北京银行 ======================================================================================= 山东高速集团 10 10 12 推迟发行 民生银行 AAA -- -- =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *青海省国资 100 40 15 10/8簿记建档 建设银行 AAA 10/10 10/11 投资管理公司 ======================================================================================= 山东国资 19 15 5 9/29簿记建档 浙商银行 AA+ 9/30 10/8 投资控股公司 北京银行 ======================================================================================= 中国建筑 14 10 5 9/29簿记建档 建设银行 AAA 9/30 10/8 材料集团 ======================================================================================= 长春润德 20 5 5 9/29簿记建档 民生银行 AA+ 9/30 10/8 投资集团 ======================================================================================= 福建六建集团 2 2 3 9/29簿记建档 工商银行 AA- 9/30 10/8 ======================================================================================= 雅安发展投资 10 10 5 10/8簿记建档 浙商银行 AA 10/10 10/11 ======================================================================================= 镇江市水利 11 6 5 10/9簿记建档 民生银行 AA 10/10 10/11 投资公司 ======================================================================================= 重庆市城 26 26 5 10/9簿记建档 兴业银行 AAA 10/10 10/11 建投（集团） 建设银行 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 黄凯)
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5