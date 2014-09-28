中国棉花：2014/15年度进口料降至130万吨的10年低点--Cotlook

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透纽约9月26日 - 研究机构Cotton Outlook(Cotlook)的行业分析师在周五一份报告中称，中国2014/15作物年度的棉花进口量将跌至130万吨的10年低点，不到上年度进口总量的一半。
此前，中国政府官员在本周发表评论称，中国将减少2015年的棉花进口。
Cotlook认为，中国棉花进口限制力度将大于预期的消息暗示，“中国大规模收购美国等主要产棉国出口的情况即将结束，至少是暂时告一段落”。
由于中国政府在2011年启动棉花收储政策，中国棉花库存已经大幅增加。政府今年减少棉花收储，旨在支持一项棉农补贴试点计划。
Cotlook预估比美国政府最新的预测值低大约25%，后者预期中国将进口800万包棉花(每包480磅，总计170万吨)。
Cotlook报告称，这项变化可能导致中国庞大的棉花储备略有下降，全球其它地区库存将会增长210万吨。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5