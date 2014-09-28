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市场报道 | 2014年 9月 28日 星期日 16:24 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货9月23日持仓报告(表)

路透9月26日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年9月23日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(182,761口)

55,012 73,828 14,982 100,558 76,163 170,552 164,973 12,209 17,788

较9月16日变动(未平仓合约：增加1,477口)

-2,393 4,441 552 4,208 -7,000 2,367 -2,007 -890 3,484

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.1 40.4 8.2 55.0 41.7 93.3 90.3 6.7 9.7

各类交易商数量(总计为276家)

87 111 52 62 55 174 196(完)

(整理 郑茵 审校 白云)
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