《中国债市每日综述》现券走稳，资金仍宽七天回购利率跌至近三个半月低位

* 现券交投不活跃，收益率变化不大

* IRS略下，但因成交稀少难具代表性

* 七天加权回购利率跌至近三个半月来低位

路透北京9月28日 - 适逢国庆假期调休，中国银行间债市周日正常开市，现券整体交投不活跃，收益率变化亦不大，因消息面真空，且券商等机构休假未参与交易；人民币利率互换(IRS)略下，但交易员强调，日内成交寥寥，故今日波动难代表场内多数机构态度。

“今天现券整体成交很少，收益率变化也不多，”上海一银行交易员称，“从IRS看，长端略微下的多一些，幅度在3bp左右，但(IRS)也没几笔成交，所以这个变化不具有代表性。”

北京一银行交易员认为，相对资金面，基本面变化对左右未来市场走向影响力更强。他提到，近两个交易日出现的IRS震荡回落，或是因部分机构看淡9月经济数据，所以在数据公布前提前布下头寸。

因国庆假期调休，银行间债市10月1-7日休市，本周日(28日)正常开市，银行等机构当日可开展交易，不过当日证券交易所休市，券商、基金等休假要以证券交易所时间为主。

汇丰9月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值及中国9月官方制造业PMI将分别于下周二(9月30日)和下周三(10月1日)公布。

剩余期限约6.30年的国开行固息债140203券最新报价收益率 为4.67%/4.60%，上交易日尾盘为4.67%/4.64%。

**七天加权回购利率跌至近三个半月来低位**

中国银行间货币市场周日主要回购利率 现不同程度回落，其中七天期加权利率下探至近三个半月来低位。交易员表示，部分质押信用债的机构，融入跨季末资金仍不顺畅，但整体看今日场内依旧延续流动性宽松格局。

“挺松的，跨季末期限的资金也很好借，当然如果是信用债质押可能有点压力，因为出的毕竟是银行。”华中一银行交易员称。

有银行交易员透露，今日拆出隔夜资金尤其不易，该机构一早减点才实现融出。

对于短期资金前景预期，华南一银行交易员提到，相比十一假期归来后就接踵而至的月初存款准备金补缴，其更关注从下月中开始进行的缴税的扰动。“缴税没准会抽走5,000亿元上下，还得看央行到时候怎么应对了。”

今日银行间市场质押式回购总成交金额6,527.64亿元，上交易日为9,368.88亿元。其中，隔夜品种为5,506.95亿元，上交易日为6,813.16亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6332 2.6469 -1.37 5,506.95

七天 3.0437 3.3022 -25.85 382.76

14天 3.2387 3.6269 -38.82 559.90

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 8.0000 17.2000 -920.00 25.19

七天 8.9000 12.3550 -345.50 3.12

14天 4.6500 4.5900 +6.00 2.45

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6700 2.6700 +0.00 --

七天 3.0100 3.2800 -27.00 --

14天 3.2500 3.5500 -30.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6580 2.6780 -2.00 --

七天 3.0730 3.3010 -22.80 --

三个月 4.5528 4.5565 -0.37 --