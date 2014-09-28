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市场报道 | 2014年 9月 28日 星期日 16:25 BJT

CFTC报告：COMEX期金9月23日持仓报告(表)

路透9月26日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年9月23日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(385,788口)

170,382 106,498 30,538 148,615 212,934 349,535 349,970 36,253 35,818

较9月16日变动(未平仓合约：减少292口)

-367 7,936 1,218 3,135 -8,789 3,986 365 -4,278 -657

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

44.2 27.6 7.9 38.5 55.2 90.6 90.7 9.4 9.3

各类交易商数量(总计为295家)

115 105 78 52 49 208 197 (完)

(整理 郑茵 审校 白云)
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