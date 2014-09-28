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市场报道 | 2014年 9月 28日 星期日 16:25 BJT

CFTC报告：COMEX期铜9月23日持仓报告(表)

路透9月26日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年9月23日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(152,016口)

51,273 70,968 7,817 80,785 53,954 139,875 132,739 12,141 19,277

较9月16日变动(未平仓合约：增加8,646口)

2,698 8,937 -43 4,871 -2,369 7,526 6,525 1,120 2,121

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.7 46.7 5.1 53.1 35.5 92.0 87.3 8.0 12.7

各类交易商数量(总计为249家)

65 109 40 52 57 135 193 (完) (整理 郑茵 审校 白云)
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