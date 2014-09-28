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市场报道 | 2014年 9月 28日 星期日 16:26 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货9月23日持仓报告(表)

路透9月26日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年9月23日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,277,325口)

463,639 377,927 158,141 539,671 492,413 1161451 1028481 115,874 248,844

较9月16日变动(未平仓合约：增加21,581口)

-2,038 -5,999 17,528 4,776 7,802 20,266 19,331 1,315 2,250

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.3 29.6 12.4 42.3 38.6 90.9 80.5 9.1 19.5

各类交易商数量(总计为731家)

159 201 157 217 289 475 568(完)

(整理 郑茵 审校 白云)
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