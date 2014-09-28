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市场报道 | 2014年 9月 28日 星期日 16:27 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货9月23日持仓报告(表)

路透9月26日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年9月23日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,480,629口)

423,239 127,187 521,237 463,661 777,661 1408137 1426085 72,492 54,544

较9月16日变动(未平仓合约：减少47,985口)

-11,178 -9,949 -25,128 -10,928 -6,811 -47,234 -41,888 -751 -6,097

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.6 8.6 35.2 31.3 52.5 95.1 96.3 4.9 3.7

各类交易商数量(总计为324家)

112 85 134 87 97 274 262 (完) (整理 郑茵 审校 白云)
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