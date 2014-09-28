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市场报道 | 2014年 9月 28日 星期日 16:28 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货9月23日持仓报告(表)

路透9月26日 - 下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年9月23日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(751,751口)

202,607 233,727 108,850 392,300 261,896 703,757 604,473 47,994 147,278

较9月16日变动(未平仓合约：增加23,771口)

6,127 5,605 8,683 9,102 3,164 23,912 17,452 -141 6,319

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.0 31.1 14.5 52.2 34.8 93.6 80.4 6.4 19.6

各类交易商数量(总计为676家)

141 286 185 133 199 404 556 (完) (整理 郑茵 审校 白云)
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