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市场报道 | 2014年 9月 28日 星期日 16:31 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货9月23日持仓报告(表)

路透9月26日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年9月23日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(415,904口)

131,409 191,058 67,939 184,546 107,473 383,894 366,470 32,010 49,434

较9月16日变动(未平仓合约：增加17,585口)

5,880 17,583 1,191 9,728 -1,890 16,799 16,884 786 701

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.6 45.9 16.3 44.4 25.8 92.3 88.1 7.7 11.9

各类交易商数量(总计为397家)

117 140 112 98 93 279 295(完)

(整理 郑茵 审校 白云)
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