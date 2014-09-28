重温稿-中国金融：银监会修订发布商行内部控制指引，加大违规处罚力度

路透北京9月28日 - 中国银监会周日修订发布《商业银行内部控制指引》，加大违规处罚力度，对内部控制存在缺陷的商业银行，责成其限期整改，对逾期未整改的商业银行，根据有关规定采取监管处罚措施。

刊登在银监会网站的新闻稿称，内控评价方面，细化要求持续改进。指引补充完善了内控评价的工作要求，要求商业银行建立内部控制评价制度，明确内部控制评价的实施主体、频率、内容、程序、方法和标准，强化内部控制评价结果运用，以利于促进商业银行不断改进其内控设计与运行。

“近年来，我国商业银行的组织结构和业务经营复杂程度发生了较大变化，面临的风险日益多元化，内部控制重要性也日益突出，需要修订《指引》更好地引领商业银行完善内部控制体系建设。”银监会网站刊登的答记者问称。

内控监督方面，建立健全长效机制。指引单设章节，从内、外部两方面提出内控监督的相关要求。商业银行应构建覆盖各级机构、各个产品、各个业务流程的监督检查体系，银监会及其派出机构通过非现场监管和现场检查等方式实施对商业银行内部控制的持续监管，强调发挥内外部监督合力。

监管约束方面，加大违规处罚力度。监管引领方面，充分体现原则导向。指引对商业银行风险管理、信息系统控制、岗位设置、会计核算、员工管理、新机构设立和业务创新等提出了提出内部控制的原则性要求，没有针对具体业务的章节和条款。

修订后的指引分为七个章节，共五十一条，银监会称，通过此次修订体现了原则性、导向型的要求，没有针对具体业务的章节和条款，有利于引导商业银行秉承稳健经营的理念，根据自身发展需要，科学确定内控管理重点，合理配置资源，提高内控管理的有效性。（完）

欲浏览细节请点选银监会网站(www.cbrc.gov.cn) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)