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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 07:30 BJT

重温稿-中国数据：8月工业利润同比降0.6%，两年来首现负增长--国家统计局

路透北京9月28日 - 中国8月份欠佳的经济数据再添一项，8月份工业
利润增速同比下降0.6%，较7月份的同比增长13.5%明显回落，主因工业生
产、销售增速放缓及去年同期利润基数偏高影响等。
    
    中国国家统计局周六公布，8月份全国规模以上工业企业实现利润总
额4,825.6亿元人民币，同比下降0.6%。这也是自2012年8月以后，两年来
首次出现单月利润负增长。
    
    国家统计局工业司何平博士解读称，尽管受多方面因素共同影响，8
月份工业利润增速出现明显波动，但总体看，今年前8个月工业利润仍保
持了两位数增长。

    ”受市场需求乏力、出厂价格降幅扩大等影响，工业生产、销售增速
回落。8月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.9%，增速比7月份回落
2.1个百分点；主营业务收入同比增长4.7%，增速比7月份回落4.7个百分
点。“何平称。
    
    中国规模以上工业企业1-8月份实现利润总额38,330.4亿元，同比增
长10%，增速比1-7月份回落1.7个百分点；实现主营活动利润35,870.1亿
元，同比增长9.6%，增速比1-7月份回落1.6个百分点。
    
    
    欲浏览中国月度工业利润增速走势图，请点选
    (link.reuters.com/fem92w)
    
    1-8月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总
额10,017.4亿元，同比增长5.3%；集体企业实现利润总额313.4亿元，增
长1.7%；股份制企业实现利润总额25,328亿元，增长9.1%；外商及港澳台
商投资企业实现利润总额9,276.3亿元，增长13.7%；私营企业实现利润总
额12,462.8亿元，增长11.4%。

 　 1-8月份，采矿业实现利润总额4,445.6亿元，同比下降13.4%；制造
业实现利润总额30,691.8亿元，增长13.5%；电力、热力、燃气及水生产
和供应业实现利润总额3,193亿元，增长20.2%。
    
    何平称，8月份，规模以上工业企业投资收益同比增长3.2%，增速比7
月份大幅回落40.3个百分点，对利润增长的贡献明显减弱。

  　钢铁、化工、电子等行业利润增速明显下滑。8月份，黑色金属冶炼
和压延加工业利润同比下降14.8%，而7月份同比增长1.1倍；化学原料和
化学制品制造业利润同比下降9.7%，为今年以来首次出现负增长。
    
    计算机通信和其他电子设备制造业利润增长11.8%，增速比7月份回落
56个百分点；汽车制造业利润同比下降3.4%，为今年首次负增长；通用设
备制造业利润同比增长1%，增速比7月份回落23.4个百分点。这五个行业
下拉全部规模以上企业利润增速7个百分点。
    
    他提到，8月份利润增速明显回落，也受去年同期利润基数偏高的影
响。去年8月份，规模以上工业企业利润同比增长24.2%，增速为去年各月
最高。
    
    针对8月份的利润数据，海通宏观姜超、高远就指出，工业经营短期
跳水表现为：8月工业企业主营活动利润增速为-0.14%，较7月大幅跳水。
主营业务收入增速5.05%，较7月大降，显示工业需求大幅下滑。
    
    此外，产成品库存增速和库销比均小幅上升，显示库存状况继续转差
。印证了8月经济全面下滑。但9月以来基数效应减弱，发电增速等中观数
据改善，经济低位反弹或助利润增速企稳。
    
    以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)    
    
       累计   增速（%      单月   增速（%
                   ）                  ）
  2014年1-8      10.0       8月      -0.6
         月                      
      1-7月      11.7       7月      13.5
      1-6月      11.4       6月      17.9
      1-5月       9.8       5月       8.9
      1-4月        10       4月       9.6
      1-3月      10.1       3月      10.7
      1-2月       9.4     1-2月       9.4
 2013年全年      12.2      12月         6
     1-11月      13.2      11月       9.7
     1-10月      13.7      10月      15.1
      1-9月      13.5       9月      18.4
      1-8月      12.8       8月      24.2
    （完）
    
    欲浏览更多详情，请点选国家统计局网站(here)

 (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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