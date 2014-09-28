全球矿业：淡水河谷与中国招商局集团达成铁矿石运输协议

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透圣保罗9月26日 - 巴西铁矿石企业淡水河谷(Vale) 周五宣布与中国招商局集团达成协议，未来25年将租用最多10艘超大型矿石运输船(VLOC)，用于从巴西向中国大陆运送铁矿石。这些运输船将由招商局集团建造。
淡水河谷希望降低向中国运输铁矿石的船运成本，以便更好地与澳洲矿商竞争。中国是全球最大的钢铁生产国和铁矿石消费国。
不过直至目前，中国禁止装载能力超过40万吨的巨型船只进入国内港口。分析师预计，淡水河谷与招商局集团达成的这项新协议，最终将有助于促成大陆港口向VLOC的开放。
与此同时，淡水河谷加紧推进在菲律宾和马来西亚的卸货项目，铁矿石将在这些国家从大型运输船只转卸到较小船只上，然后再运往目的地中国港口。
日本、韩国和欧洲的港口已经成功实现过VLOC的卸货作业。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5