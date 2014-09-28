俄罗斯一石油巨头不担忧西方制裁

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月26日 - 当大多数俄罗斯能源巨头和能源官员计算西方制裁可能带来的损失时，其中一个人却在计算他的好处。
Vladimir Bogdanov拥有的Surgutneftegas 没有西方国家贷款，在其广阔的西伯利亚油田上没有外国合作伙伴，也不使用西方国家的钻探技术，因此几乎不会受到西方国家对俄罗斯制裁的影响。
63岁的Bogdanov从1984年开始管理俄罗斯第三大石油生产商。其竞争对手都使用西方的技术、贷款和会计准则，反复将其称为“落伍者”。
但在今天的俄罗斯，这可能是成功的策略，因为俄罗斯在总统普京的领导下越发孤立于西方。
“说到对外国企业和技术的限制，我建议你以Surgut为例。”俄罗斯能源部长Alexander Novak上周对记者说道。
“今天，这家公司使用俄罗斯外包商和俄罗斯设备，完全不依赖西方服务企业。制裁实际上跟Surgut无关。”
Surgutneftegas发言人拒绝对该新闻予以置评，并表示Bogdanov也无可奉告。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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