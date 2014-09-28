日韩经济指标预测--9月29日-10月6日****

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月29日当周 9月28日(日) 2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 -- 盈余67.4 9月29日(一) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 10月 -- 75 2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -0.5% +1.1% (较上年同期) +2.0% +3.4% 服务业产出(较前月) -- -0.4% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 8月 +1.2% -0.2% (较上年同期) -3.8% -5.9% 2330 日本求才求职比 8月 1.10 1.10 失业率 3.8% 3.8% 2350 日本工业生产 8月初值 +0.2% +0.4% 一个月预估值 -- +1.3% 两个月预估值 -- +3.5% 2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 0.3% +0.5% 9月30日(二) 0130 日本加班工资 8月 -- +3.3% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -- +24.4% 房屋开工(较上年同期) -14.2% -14.1% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 9月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.5% +1.4% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第三季 正10 正12 大型非制造业景气判断指数 正17 正19 小型制造业景气判断指数 负1 正1 小型非制造业景气判断指数 0 正2 大型企业资本支出 +7.2% +7.4% 小型企业资本支出 -13.9% -19.7% 10月1日(三) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 50.3 0000 韩国出口(较上年同期) 9月初值 +8.2% -0.2% 进口(较上年同期) +6.0% +3.1% 贸易收支(亿美元) -- 顺差34 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 52.2 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,739 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,948 10月2日(四) 暂无重要数据公布。 10月3日(五) 暂无重要数据公布。 10月6日当周 10月6日(一) 暂无重要数据公布。 (完)
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5