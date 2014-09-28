澳新经济指标预测--9月29日-10月6日****

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月29日当周 9月29日(一) 2145 新西兰建筑许可 8月 -- +0.1% 9月30日(二) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 9月 -- 24.4% 企业活动指数 -- 36.6% 0130 澳洲民间部门信贷 8月 +0.4% +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 9月30日-10月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 9月 -- 47.30 10月1日(三) 0130 澳洲零售销售(较前月) 8月 +0.4% +0.4% 10月2日(四) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 8月 -- -5.7% 0130 澳洲建筑许可 8月 +1.0% +2.5% 民间住房建筑许可 -- +1.4% 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差7.0 逆差13.59 商品和服务进口 -- 持平 商品和服务出口 -- +1.0% 10月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 9月 -- 49.40 10月3日(五) 暂无重要数据公布。 10月6日当周 10月5-6日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 9月 -- 持平 10月6日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 9月 -- +1.8% 网络招聘广告 -- +1.4% 2230 澳洲AIG建筑业指数 9月 -- 55 (完)
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5